الفلبين تسجل أعلى زيادة في إصابات كورونا منذ 4 أشهر

المصدر: رويترز

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت 11021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة للحالات في يوم واحد خلال ما يقرب من أربعة أشهر، بالإضافة إلى 162 وفاة.

وقالت الوزارة في تقرير إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى ما يقرب من 1.65 مليون في حين وصل مجمل الوفيات إلى 28835.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجيو في إفادة عامة اليوم السبت "نشعر بالفعل بتأثير سلالة دلتا في بلادنا.. بناء على توقعاتنا، ستستمر هذه الحالات في الارتفاع".