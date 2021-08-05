ماليزيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح موديرنا

المصدر: د ب أ

أعلن مدير قطاع الصحة في ماليزيا الجنرال نور هشام عبد الله، في بيان اليوم الخميس موافقة ماليزيا على التسجيل المشروط للاستخدام الطارئ لاستخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويعني التسجيل المشروط أنه يجب رصد وتقييم المعلومات بشأن جودة وسلامة وكفاءة اللقاح بناء على أحدث البيانات.

وكانت وزارة الصحة الماليزية قد أعلنت اليوم تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة بلغت 20 ألفا و 596 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.