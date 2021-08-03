رغم تلقيه اللقاح.. إصابة السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز ليندسي جراهام يوم الاثنين ثبوت إصابته بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا إنه بدأت تظهر عليه "أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا" مساء السبت وتوجه إلى الطبيب أمس الاثنين، مضيفا أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وكتب جراهام في تغريدة عبر موقع تويتر: "أشعر وكأنني مصاب بعدوى في الجيوب الأنفية وفي الوقت الحالي أعاني من أعراض خفيفة".

وأضاف: "أنا مسرور للغاية لأنني تلقيت اللقاح لأنه لولا التطعيم كنت سأشعر بأعراض غير التي أشعر بها الآن حتما. وكانت أعراضي ستصبح أسوأ بكثير".