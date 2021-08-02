المغرب يفرض حظر التجول الليلي لكبح تفشي كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت الحكومة المغربية اليوم "الاثنين" مجموعة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار كورونا، على رأسها حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً على أن يبدأ التنفيذ غدا الثلاثاء.

كما منعت الحكومة التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأغادير، على اعتبار أنها تسجل أعلى الإصابات.

وأستثنى البيان "الأشخاص الملقحين اللذين يتوفرون على شهادة جواز التلقيح، والأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والمكلفين بنقل السلع والبضائع، والموظفين الحاملين لوثيقة أمر بمهمة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل".

وجاء في بيان للحكومة أيضاً إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة مساءً وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع "إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد".

كما أشار البيان إلى "عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية 75 في المئة من طاقتها الاستيعابية".

ودعا البيان إلى "تشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك".

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات جاءت "للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة".

وكان المغرب قد سجل "الاثنين" 4206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 6189 إصابة "الأحد"، مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 633923 حالة.