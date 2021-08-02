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    حقائق إصابات ووفيات كورونا العالمية

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 198.02 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و382974.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                        إجمالي الوفيات                عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                        612044                               35153287

    الهند                                         424351                             31655824

    البرازيل                                   556370                                  19917855

    روسيا                                 326530                                       6288677 

    فرنسا                                 111855                                    6103548

    المملكة المتحدة                    129654                                5856528

    تركيا                                    51332                                     5727045

    الأرجنتين                              105721                                4929764

    كولومبيا                                  120723                             4785320

    إسبانيا                                        81486                                4447044.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                        عدد الوفيات                      عدد الإصابات

    23 - العراق                                    18657                           1626599

    36 ‬‬‬‬- الأردن                                  10032                              770712

    40 - الإمارات                                1949                                680858

    ‭42‬ - المغرب                                9785                              623528

    43‭ ‬- تونس                                19027                             578962

    44 - لبنان                                   7906                              561380

    47 - السعودية                              8237                             525730

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد. 

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا،
    • الصين،
    • الهند،
    • الولايات المتحدة
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