كوريا الجنوبية تسجل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 199 ألفا و 787 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2098.

كما تعافي من المرض 1497 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 175 ألفا و 674 حالة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي 19.23 مليون شخص أو 37.9% من سكان البلاد، تلقوا أول جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تم تطعيم 7.13 مليون شخص بشكل كامل.