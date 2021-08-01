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    كوريا الجنوبية تسجل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

    أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 199 ألفا و 787 إصابة.

    وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى  2098.

    كما تعافي من المرض 1497 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 175 ألفا و 674 حالة.

    وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي 19.23 مليون شخص أو 37.9% من سكان البلاد، تلقوا أول جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، بينما تم تطعيم 7.13 مليون شخص بشكل كامل.

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