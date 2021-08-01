جامعة قبرصية تقدّم جوائز للطلاب المطعَّمين ضد كورونا

المصدر: د ب أ

ذكرت صحيفة "سايبروس ميل" أن طلاب جامعة قبرص للتكنولوجيا الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو تعافوا منه خلال الأشهر الستة الماضية، سيشاركون في عمليات سحب للفوز بجوائز ومزايا أخرى بما في ذلك رحلة بحرية في منطقة أكاماس.

وجاءت هذه الحوافز في إطار إعلان صادر عن الجامعة قالت فيه إن الفصل الدراسي الشتوي المقبل سيجري بحضور شخصي من جانب الطلاب.

وأعلنت الجامعة عن تلك الحوافز كنوع من التشجيع على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة: "إن ضمان معدل عالٍ من التغطية بالتطعيم داخل مجتمعنا الجامعي يعد شرطاً مهماً للتمكن ليس من إعادة التشغيل فقط، ولكن من الاستمرار بسلاسة أيضاً".