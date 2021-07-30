موسكو تلغي شرط ارتداء القفازات في الأماكن العامة

المصدر: د ب أ

أصبح سكان العاصمة الروسية موسكو أحراراً مرة أخرى في عدم ارتداء قفازات بالأماكن العامة، بعدما تم، اليوم، رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي كانت مطبقة منذ عام ونصف العام وتم تجاهلها على نطاق واسع.

ومع ذلك، سيظل لازماً ارتداء كمامات لتغطية الأنف والفم، وتم فرض الإجراءات المطبقة على الحافلات والقطارات والمتاجر من بين أماكن أخرى في موسكو في مايو الماضي، لكن لا يتم تطبيقها بشكل مستمر.

وسجلت سلطات المدينة أخيراً نحو 3500 حالة إصابة جديدة و76 وفاة خلال يوم واحد، لكن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين تحدث عن "تحسن كبير" للوضع، حيث إن المدينة الروسية، التي يقطنها 15 مليون شخص، سجلت أكثر من 9 آلاف حالة إصابة جديدة في الأسابيع القليلة الماضية بفعل سلالة دلتا السريعة الانتشار والأكثر قدرة على العدوى.

ونظراً إلى تردد الكثير من السكان في الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، فرضت المدينة جرعات تطعيم إلزامية للعديد من القطاعات المهنية.

وفي أنحاء روسيا كلها، تم تسجيل أكثر من 23 ألفاً و500 إصابة و794 وفاة اليوم.

وفي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، حصل على تطعيم كامل نحو 15% من سكانها البالغ عددهم 146 مليون نسمة.