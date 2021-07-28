الصحة العالمية: وفيات كورونا زادت 21 % خلال أسبوع

المصدر: د ب أ

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء من أن العدد العالمي للوفيات الناتجة عن فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ارتفعت بنسبة 21 %.

وأغلب الوفيات الجديدة التي بلغت 69 ألفا كانت في الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا، بحسب البيانات الخاصة بالفترة من 19 إلى 25 يوليو.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف إنه حتى الآن تأكد وفاة أكثر من أربعة ملايين شخص عبر العالم بعدما أًصيبوا بفيروس كورونا.

وكان عدد الإصابات التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي 8ر3 مليون بارتفاع 8 % من الأسبوع السابق.

وجرى تسجيل نحو 194 مليون إصابة منذ بداية الجائحة في أوائل 2020.