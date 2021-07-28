مصاب بكورونا يتسبب بإلغاء مباراة ودية بين فريقين ألمانيين

المصدر: د ب أ

أعلن نادي أوجسبورج الألماني لكرة القدم إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أمام جريتر فورت اليوم الأربعاء استعدادا للموسم الجديد، بسبب حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أوجسبورج أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط الوسط دانييل كاليجوري /33 عاما/ بالعدوى، وذلك رغم أنه استكمل التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار النادي إلى أن اللاعب يخضع للعزل الصحي وقد ظهرت عليه "أعراض خفيفة".

وأضاف أوجسبورج أن نتائج فحوص باقي اللاعبين جاءت جميعها سلبية، لكن المباراة أمام جريتر فورت لن تقام بناء على طلب الفريق الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى.