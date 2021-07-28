حقائق إصابات ووفيات كورونا عربياً وعالمياً
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 195.23 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و339191.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 609903 34707384
الهند 421382 31440951
البرازيل 550502 19707662
روسيا 322558 6172812
فرنسا 111716 6026115
المملكة المتحدة 129303 5745526
تركيا 50997 5618417
الأرجنتين 104105 4859170
كولومبيا 119182 4736349
إسبانيا 81323 4368453.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 18418 1577013
36 - الأردن 9979 767327
40 - الإمارات 1929 674724
42 - المغرب 9611 581477
43 - تونس 18804 573394
44 - لبنان 7894 555643
47 - السعودية 8189 520774.
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.