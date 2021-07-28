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    حقائق إصابات ووفيات كورونا عربياً وعالمياً

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 195.23 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و339191.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                             إجمالي الوفيات                        عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                                   609903                                  ‭34707384‬ 

    الهند                                                 421382‬                                   31440951 ‭ 

    البرازيل                                            550502                                    19707662

    روسيا                                                 322558                                 6172812

    فرنسا                                             111716                                     6026115

    المملكة المتحدة                             129303                                     5745526

    تركيا                                                50997                                    5618417

    الأرجنتين                                       104105                                  4859170

    كولومبيا                                       119182                                  4736349

    إسبانيا                                        81323                                       4368453.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                              عدد الوفيات                             عدد الإصابات

    23 - العراق                                      18418                                  1577013

    36 ‬‬‬‬- الأردن                                       9979                                   767327

    40 - الإمارات                                   1929                                 674724

    ‭42‬ - المغرب                                  9611                                   581477

    43‭ ‬- تونس                                 18804                                      573394

    44 - لبنان                                  7894                                       555643

    47 - السعودية                              8189                                    520774.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

     

    كلمات دالة:
    • رويترز ،
    • الصين،
    • فيروس كورونا ،
    • الهند،
    • الولايات المتحدة
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