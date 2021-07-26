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    إصابات كورونا العالمية تقترب من 194 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 193.77 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و316857.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                         إجمالي الوفيات                        عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                              609598                                 ‭34604837‬

    الهند                                            420551                                 31371901

    البرازيل                                     548340                                     19632443

    روسيا                                       320273                                      6102469

    فرنسا                                    111616                                       5953071

    المملكة المتحدة                       129044                                    5637975

    تركيا                                       50879                                     5587378

    الأرجنتين                               103359                                   4827973

    كولومبيا                              118188                                   4705734

    إيطاليا                                  127937                                  4307535.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                      عدد الوفيات                       عدد الإصابات

    24 - العراق                                18232                            1543501

    36 ‬‬‬‬- الأردن                                  9948                             763922

    40 - الإمارات                              1916                                670108

    ‭42‬ - المغرب                          9559                                   575162

    43‭ ‬- تونس                          18369                                   563930

    44 - لبنان                               7891                                 554458

    45 - السعودية                         8155                                    516949.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

    كلمات دالة:
    • الصين،
    • فيروس كورونا،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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