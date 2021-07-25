فاوتشي يحذر من مسار سلالة دلتا في الولايات المتحدة

المصدر: د ب أ

حذر كبير أطباء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن البلاد تتحرك في "الاتجاه الخاطئ" في مكافحة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، حيث تتباطأ التطعيمات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي قوله إنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة تنشيطية لا سيما لأولئك الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة، مثل مرضى السرطان وزرع الأعضاء الذين يتم خفض أنظمتهم المناعية.

وقال إنه تم بحث القضية الخميس الماضي من قبل اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث ستستمر في مراجعة البيانات التي "قد تدفعنا في ذلك الاتجاه".

وقال إنه نظرا إلى أن نصف سكان البلاد لا يزالون بدون تطعيم كامل، يستمر كوفيد-19 في أن يكون مشكلة طارئة للولايات المتحدة. واستنادا إلى نمذجة البيانات، تواجه البلاد أسوأ سيناريو من الوفيات اليومية بأن تصل إلى ذروة وفيات الشتاء عند 4 آلاف وفاة.

وقال في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية: "لست متأكدا إذا كان سيكون السيناريو الأسوأ، لكنه لن يكون جيدا". وقال إننا "نمضي في الاتجاه الخاطئ".