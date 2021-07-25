إيطاليا تسجل 4743 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت إيطاليا عن تسجيل 4743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 7ر64 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ531 ألفا و141 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 30 أسبوعا..

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 31ر4 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفا و942 حالة.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و25 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.