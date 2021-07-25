المغرب يسجل 5494 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس السبت تسجيل 5494 إصابة ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 1910 حالات أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 575162.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 23 وفاة جديدة، ارتفاعا من 19 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 9559 وفاة.

وكان المغرب قد شدد من بعض الإجراءات الاحترازية بسبب المنحى التصاعدي لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ابتداء من الجمعة.

ومن بين هذه الإجراءات تقليص الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي بنسبة 50 في المئة ومنع حفلات الزفاف ومراسم العزاء.