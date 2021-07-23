تايلاند تسجل 14575 حالة إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

سجلت تايلاند اليوم الجمعة عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 14575، في ثالث يوم على التوالي تسجل فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عدد إصابات قياسيا، مما يرفع المجمل إلى 467707.

كما سجلت تايلاند 114 وفاة، لترتفع الوفيات إجمالا إلى 3811.

ونجمت الغالبية العظمى من الإصابات والوفيات عن تفش للفيروس منذ مطلع أبريل نيسان لسلالتي ألفا ودلتا الشديدتي العدوى من كوفيد-19.

وكانت تايلاند قد فرضت العزل العام على العاصمة بانكوك وتسعة أقاليم أخرى، في أشد قيود تفرضها منذ أكثر من عام لمكافحة الفيروس.

