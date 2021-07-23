كوريا الجنوبية تسجل 1630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 1630 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 185 ألفا و 733 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2066.

كما تعافى من المرض 1133 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 164 ألفا و 206 حالات.

وتلقى 16.6 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 32.6% من تعداد سكان البلاد البالغ 51.3 مليون نسمة.

