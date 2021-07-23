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    حصيلة إصابات ووفيات كورونا العالمية حتى أمس

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 192.5 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و298526.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                       إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                            608809‬                        ‭                            ‭34398965‬

    الهند                                               418987‬                        ‭                                                                 31257720

    البرازيل                                         545604                         19473954

    روسيا                                          318679                            6052900

    فرنسا                                        111576                              5911601

    المملكة المتحدة                        128980                              5602321

    تركيا                                        50709                                5554317

    الأرجنتين                                102819                                4798851

    كولومبيا                               117482                                 4679994

    إيطاليا                                   127920                                4302393.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                            عدد الوفيات                 عدد الإصابات

    24 - العراق                                  18101                        1526943

    36 ‬‬‬‬- الأردن                                   9922                          762706

    40 - الإمارات                              1910                           667080

    ‭42‬ - المغرب                               9517                            567758

    43‭ ‬- تونس                                   17913                       555997

    44 - لبنان                                    7887                          551789

    45 - السعودية                              8130                               514446

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

     

    كلمات دالة:
    • رويترز،
    • الهند ،
    • الصين،
    • الولايات المتحدة ،
    • فيروس كورونا
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