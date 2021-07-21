فرض إجراءات صارمة على المتاحف ودور السينما في فرنسا

المصدر: د ب أ

بدأ اليوم الأربعاء في فرنسا تطبيق إجراءات أكثر صرامة في الأماكن أو الفعاليات التي تضم أكثر من 50 شخصا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه موجة تفش رابعة بفيروس كورونا.

وعلى سبيل المثال، سيتعين تقديم شهادة تفيد سلبية الإصابة بفيروس كورونا أو دليل على تلقى اللقاح أو التعافي من الفيروس لدخول دور السينما أو المسارح والمتاحف.

وأفادت الجريدة الرسمية أن المعارض التجارية والمنشآت الرياضية سوف تتأثر أيضا بهذه الإجراءات.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه التغيرات الأسبوع الماضي.

وبداية من شهر أغسطس المقبل، سوف يتم توسيع العمل بهذه الإجراءات لتشمل قطارات المسافات الطويلة والحانات والمطاعم ومراكز التسوق والمستشفيات.

ولم يتم بعد تحديد موعد لتطبيق التغيرات خلال شهر أغسطس المقبل.

وحذر المتحدث باسم الحكومة جابريل أتال مطلع هذا الأسبوع من أن فرنسا تواجه موجة رابعة يمكن أن ترتفع" بصورة كبيرة".

وقد حصل أكثر من نصف تعداد سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة على جرعة واحدة على الأقل.