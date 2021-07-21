كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا على الإطلاق

المصدر: د ب أ

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق بفيروس كورونا وسط استمرار تفشي الوباء في البلاد.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 1784 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 182265 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت سجلت البلاد حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2060 حالة.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات بمقدار 506 إصابات بالمقارنة مع 1278 إصابة حصيلة اليوم السابق، مسجلة رقما قياسيا هو الأعلى على الإطلاق منذ تفشي كورونا في البلاد.