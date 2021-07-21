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    حصيلة إصابات ووفيات كورونا العالمية حتى أمس

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 191.44 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و268716.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                         إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                              608126                        34307498

    الهند                                              414482                        31174322

    البرازيل                                        542756                               19391845

    روسيا                                               317100                           6006536

    فرنسا                                            111525                           5890062

    تركيا                                               50650                            5546166

    المملكة المتحدة                               128823                         5519602

    الأرجنتين                                          101955                        4769142

    كولومبيا                                            116753                        4655921

    إيطاليا                                               127884                           4293083.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                                عدد الوفيات                       عدد الإصابات

    24 - العراق                                     17951                                1510517

    36 ‬‬‬‬- الأردن                                      9916                                  762420

    40 - الإمارات                                1904                                      664027

    ‭42‬ - المغرب                                9486                                      562416

    43‭ ‬- لبنان                                    7886                                       551157

    44 - تونس                                 17644                                   548753

    45 - السعودية                               8103                                 512142.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. )

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الولايات المتحدة،
    • الهند
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