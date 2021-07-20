    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

     أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 30 ألفا و 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

    وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 4 أشهر.

    ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 373 حالة وفاة بالفيروس .

    وهذه تعد أول مرة منذ 30 آذار/مارس الماضي تسجل فيها الهند حصيلة وفيات يومية أقل من 400 حالة.

    وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 31 مليونا و 174 ألفا و322 حالة، وحالات الوفاة بالفيروس 414 ألفا و 482 حالة.

    طباعة Email
    ↑ أعلى