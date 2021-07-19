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    الحصيلة الإجمالية لإصابات ووفيات كورونا في العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و254285.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                    إجمالي الوفيات                    عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                         607879                               34241688

    الهند                                       413609                                  31106065

    البرازيل                                   541266                                19342448

    فرنسا                                     111467                                  5855198

    روسيا                                     315597                                  5958133

    تركيا                                       50554                                   5529719

    المملكة المتحدة                     128708                                5433939

    الأرجنتين                             101436                                  4749443

    إيطاليا                               127867                                 4287458

    كولومبيا                             115831                                 4621260.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                     عدد الإصابات

    25 - العراق                          17830                            1491712

    35 ‬‬‬‬- الأردن                          9896                              761225

    41 - الإمارات                       1898                            660978

    ‭42‬ - لبنان                           7885                           550942

    43‭ ‬- المغرب                     9450                            557632

    44 - السعودية                  8075                              509576

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

     

    كلمات دالة:
    • رويترز ،
    • فيروس كورونا ،
    • الولايات المتحدة ،
    • الهند ،
    • الصين
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