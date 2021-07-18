تايلاند تسجل عددا قياسيا لإصابات كورونا وتوسع نطاق العزل العام

المصدر: رويترز

سجلت تايلاند اليوم الأحد عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 11397، في ثالث يوم على التوالي تسجل فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عدد إصابات قياسيا، مما يرفع المجمل إلى 403386.

كما سجلت 101 وفاة، لترتفع الوفيات إجمالا إلى 3341.

ونجمت الغالبية العظمى من الإصابات والوفيات عن تفش للفيروس منذ مطلع أبريل لسلالتي ألفا ودلتا الشديدتي العدوى من كوفيد-19.

ودفع ذلك السلطات إلى إعلان توسيع نطاق العزل العام ليشمل ثلاثة أقاليم أخرى، حيث ستخضع لقيود السفر وإغلاق المتاجر الكبرى وفرض حظر تجول ليلي.

وكانت تايلاند قد فرضت العزل العام على العاصمة بانكوك وتسعة أقاليم أخرى، في أشد قيود تفرضها منذ أكثر من عام لمكافحة الفيروس.