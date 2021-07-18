مصر تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 8 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 898 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 223 ألفا و 213 حالة حتى مساء السبت.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 283 ألفا و 636 وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 439 حالة.