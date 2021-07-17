لعدم تلقي لقاح كورونا.. زيادة معدلات نقل الأمريكيين للمستشفيات

المصدر: د ب أ

سجلت الولايات المتحدة معدلات متزايدة من النقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس بكوفيد-19 والوفيات الناجمة عن المرض، ما يضع الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم في خطر.

وحذرت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس، من أن الأيام السبعة الماضية شهدت تزايد معدلات النقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج من فيروس بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 36%، كما زادت الوفيات الناجمة عن المرض بنسبة 26 %.

وتصل نسبة الأمريكيين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى 97% من الأشخاص الذي تم نقلهم إلى المستشفيات.

وقالت والينسكي للصحفيين: "هناك رسالة واضحة نتلقاها: هذا وباء من لم يتلقَّ التطعيم".

كما دعا مسؤولو الصحة المواطنين الأمريكيين إلى التوجه للحصول على اللقاح.

ويتمتع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالكامل، سواء بتلقي جرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، بالحماية من الأمراض الخطيرة ومن الاضطرار إلى النقل إلى المستشفيات وكذلك من الوفاة.

وتلقى أكثر من 59% من الأمريكيين البالغين جرعتي اللقاح ضد كوفيد-19، ولكن في بعض المناطق مثل الجنوب الريفي تلقى عدد أقل كثيراً من المواطنين اللقاح.