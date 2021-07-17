بريطانيا تفرض الحجر الصحي 10 أيام على الوافدين من فرنسا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، في بيان، أن أي شخص يصل من فرنسا إلى إنجلترا يجب أن يستمر في الحجر الصحي لمدة 10 أيام في المنزل أو في أماكن إقامة أخرى، حتى لو تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد-19، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

واعتباراً من 19 يوليو، لن يضطر سكان بريطانيا الذين يصلون من الولايات المتحدة ومعظم أوروبا الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى دخول الحجر الصحي، على الرغم من أنهم سيظلون بحاجة إلى الامتثال لمتطلبات الاختبار اللازمة.