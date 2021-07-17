تحذيرات للبريطانيين من احتمالات عودة قيود كورونا

المصدر: د ب أ

لم تستبعد المملكة المتحدة احتمالات استعادة بعض قيود مكافحة فيروس كورونا وسط تصاعد حالات الإصابة الجديدة، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الإلغاء المقرر لكل القواعد المتبقية الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وذكرت، أمس، وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة البريطانية تفكر أيضاً في كيفية تغيير قواعد العزل الذاتي في الوقت الذي تؤدي فيه زيادة التحذيرات من تطبيقات تعقب انتقال العدوى إلى تعطيل العمل بالشركات عن طريق إجبار الموظفين على البقاء في المنزل.

ونقلت بلومبرغ عن صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية القول إن شركات جولدمان ساكس وجيه بى مورجان وكيه بي إم جي أبلغت موظفيها بضرورة ارتداء أقنعة الوجه عند عودتهم إلى المكاتب في 19 يوليو، وهو اليوم الذي حددته الحكومة البريطانية لرفع بقية قيود كورونا.

ومن ناحية أخرى، تجاوز عدد الحالات اليومية في إندونيسيا عدد الإصابات المسجلة في البرازيل لتصبح الأسوأ في العالم، إذ سجلت إندونيسيا رقماً قياسياً في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي بلغت 56757 أول من أمس، في الوقت الذي تنتشر فيه سلالة دلتا الأشد عدوى في مختلف أنحاء إندونيسيا.