سلوفاكيا تفرض الحجر الصحي الإجباري على الوافدين غير الملقحين

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة السلوفاكية يوم الخميس أنها سوف تتقيد بفرض الحجر الصحي الإجباري على المسافرين غير الملقحين الوافدين إلى البلاد على الرغم من قرار المحكمة الدستورية بتعليق القرار.

وكانت الشرطة يوم الخميس تفحص شهادات الحصول على اللقاح عند جميع نقاط العبور الحدودية.

ويسمح فقط للحاصلين على التطعيم ضد كوفيد-19 بدخول البلاد دون الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وانتقد سياسيون معارضون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي القرار باعتباره طلبا مبطنا بالتطعيم وطعنوا ضد القرار أمام المحكمة الدستورية في كوسيتش. وكانت المحكمة قد علقت تدابير كورونا المشددة للدخول إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت قد دخلت حيز التنفيذ منذ التاسع من يوليو.

وأعلن القضاة أول أمس الأربعاء أن السلطات ينبغي عليها الالتزام مجددا بالقواعد المعمول بها سابقا، حتى يجري توضيح ما إذا كان التعامل غير المتكافئ للحاصلين على التطعيم وغير الحاصلين لا يتعارض مع الدستور.

وعلى الرغم من ذلك قررت الحكومة والسلطات الصحية الالتفاف على قرار المحكمة بخدعة قانونية رسمية. ولن يصبح قرار القاضي ملزمًا إلا بعد إدراجه في كتاب التشريع الرسمي، وهو ما سيستغرق عدة أيام. وقالت وزيرة العدل ماريا كوليكوفا لوسائل الإعلام يوم الخميس، بشكل رسمي إن الوضع القانوني لم يتغير بعد.

وأعلن وزير الصحة فلاديمير لينجفارسكي أنه سيجري تعديل التفاصيل المثيرة للجدل المتعلقة بالقواعد الملغاة بسرعة.

وقال إنه مع بداية يوم الاثنين المقبل سيدخل مرسوم جديد حيز التنفيذ يجعل من إجبار المسافرين غير الملقحين الخضوع للحجر الصحي أمر غير قابل للالغاء، مضيفا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها أن تحمي سلوفاكيا نفسها من دخول سلالة دلتا من فيروس كورونا.