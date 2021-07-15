إصابات كورونا في مصر تحت عتبة الـ 100 حالة لأول مرة منذ أكتوبر الماضي

المصدر: د ب أ

واصلت حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في مصر تراجعها الملحوظ وانخفضت إلى أقل من 100 حالة لأول مرة منذ 5 أكتوبر الماضي.

وأعلنت مصر تسجيل 89 إصابة بالفيروس و6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الأربعاء/الخميس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى الأربعاء ارتفع إلى 283409 من ضمنهم 16418 حالة وفاة.

وأضافت أن 1005 متعافين من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 220530.