ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اليوم، في لبنان إلى 548972، بعد تسجيل 517 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الفترة نفسها، ما يرفع عدد الوفيات إلى7881 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت، في 14 فبراير الماضي، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 13.3% الذين تلقوا الجرعة الأولى 23.4% من سكان لبنان البالغ عددهم نحو 4.8 ملايين نسمة.