كوريا الجنوبية تفرض قيودا أشد صرامة مع تزايد إصابات كورونا بأرقام قياسية

المصدر: رويترز

شددت كوريا الجنوبية قيود التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد اليوم الأربعاء لمكافحة أسوأ انتشار لوباء كورونا بعد يوم من ارتفاع الإصابات اليومية إلى رقم قياسي جديد مسجلة 1615.

وتجاوزت أحدث حصيلة يومية الرقم القياسي السابق للإصابات المسجلة يوم الجمعة الماضي والتي بلغت 1378، لتزيد المخاوف بشأن التفشي السريع لسلالة دلتا الأشد عدوى مع بطء حملة التطعيم.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدوى انتشرت بسرعة في مناطق حول العاصمة سول والمناطق المجاورة التي تنتشر فيها سلالة دلتا.

وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية يوم الخميس إن الحكومة ستشدد قواعد التباعد الاجتماعي في أغلب أنحاء البلاد إلى المستوى الثاني باستثناء بعض المناطق الجنوبية.