وصفته بالخطير.. الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات كورونا المختلفة

المصدر: رويترز

حذرت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية الناس اليوم الاثنين من الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة ووصفت هذا التوجه بأنه "خطير" لأنه لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر ذلك على الصحة.

وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت "إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)".

وتابعت "سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها".