أستراليا تسجل أول وفاة بكورونا وأعلى عدد من الإصابات في 2021

المصدر: رويترز

سجلت أستراليا اليوم الأحد أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا هذا العام إضافة إلى تسجيل رقم قياسي للإصابات خلال 2021 بلغ 77 إصابة جديدة بالفيروس في ولاية نيو ساوث ويلز التي تكافح تفشي سلالة دلتا من الفيروس.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيرجيكليان إن من المتوقع ارتفاع الأعداد بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة في سيدني والمناطق الواقعة حولها والتي تخضع لعزل عام لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت بريجيكليان في التلفزيون "أتوقع أن تكون الأعداد في نيو ساوث ويلز أكبر من 100 غدا".

وسجلت أستراليا يوم السبت 50 إصابة وهو الرقم القياسي السابق لعام 2021. وبذلك يرتفع عدد حالات التفشي الأخيرة إلى 566 حالة. ومن بين إصابات اليوم الأحد خالط 26 شخصا الناس أثناء إصابتهم بالعدوى مما أدى إلى تعميق المخاوف من تمديد عزل عام لأكثر من خمسة ملايين شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها.