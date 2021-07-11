مصر تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15حالة وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 15 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 432 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 217 ألفا و 756 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 282 ألفا و 985 شخصا ، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 الفا و 383 حالة وفاة.