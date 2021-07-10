باكستان توصى بحظر السفر لمن لم يتلقوا لقاح كورونا

المصدر: رويترز

أوصى مركز القيادة والعمليات الوطني في باكستان، وهو الجهة المشرفة على التصدي لجائحة كوفيد-19 هناك، أمس الجمعة بعدم السماح بالسفر جوا لمن لا يحملون شهادة تثبت تلقيهم للقاح الوقاية من المرض اعتبارا من أول أغسطس.

وتحتاج تلك التوصية قبل أن تصبح نافذة لإقرار من الحكومة الاتحادية. وتأتي في وقت حذرت فيه قيادة البلاد من أن موجة تفش رابعة للجائحة بدأت في الانتشار وأن سلالات خطرة من الفيروس من بينها السلالة دلتا تم رصدها.

وأشار المركز إلى أن إرشادات جديدة للحد من انتشار الفيروس قبل عطلة عيد الأضحى الذي يحل هذا الشهر ستعلن قريبا.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات بلغ حتى الآن 969476 والوفيات 22520. وأضاف أن 14.7 مليون شخص في البلاد تلقوا جرعة لقاح بينما تلقى 3.5 مليون الجرعتين.