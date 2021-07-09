كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

المصدر: د ب أ

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية تسجيل 1316 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 164 ألفا و28 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2036.

وتعافي من المرض 575 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 152 ألفا و 498 حالة.

وفي ظل زيادة أعداد المصابين، أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية في وقت سابق من اليوم الجمعة أنها ستضع العاصمة سول والمدن المجاورة لها تحت المستوى 4 الذي يشمل القواعد الأكثر صرامة، من مخطط التباعد الاجتماعي الجديد ابتداء من يوم الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من موجة رابعة من تفشي فيروس كورونا خلال فصل الصيف.

وبموجب قواعد المستوى 4، سيتم حظر التجمعات الخاصة التي تضم 3 أشخاص أو أكثر بعد الساعة السادسة مساء، وأيضا سيتم تقييد التظاهرات، رغم أن الحكومة ستسمح بالتظاهرات من شخص واحد.

كما لا يمكن سوى للأقارب حضور حفلات الزفاف ومراسم الجنازة، وسيتم الحفاظ على الأمر بإغلاق المرافق الترفيهية مثل الملاهي الليلية والحانات، بينما سيتم السماح للمطاعم باستقبال الرواد حتى الساعة العاشرة مساء.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية أيضا تعليق الحوافز المختلفة لمتلقي لقاح كورونا.