إصابات كورونا في ألمانيا تعاود الارتفاع بعد شهرين من التراجع

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات رسمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا عاد للزيادة أمس الأربعاء بعد أكثر من شهرين من التراجع المستمر، وجاءت أغلب الإصابات الجديدة من سلالة دلتا الجديدة منذ نهاية يونيو.

وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية 985 إصابة جديدة بالمرض، مما رفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و730 ألف إصابة بزيادة 117 حالة بالمقارنة بالحالات اليومية قبل أسبوع.

وزاد عدد الوفيات 48 في اليوم المنصرم ليصل العدد في المجمل إلى 91110 وفيات، إلا أن ذلك يمثل انخفاضا عن الزيادة اليومية في الوفيات قبل أسبوع والتي بلغت 56 وفاة.

وأضاف المعهد إن 59 بالمئة من الحالات الجديدة منذ نهاية يونيو هي لسلالة دلتا الأشد عدوى، والتي تم رصدها للمرة الأولى في الهند.