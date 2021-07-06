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    إصابات كورونا العالمية تدنو من 184 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.96 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                            إجمالي الوفيات                عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                                604792                            33886985

    الهند                                                402728                            30585229

    البرازيل                                            524417                           18769808

    فرنسا                                              111161                              5786203

    روسيا                                              297451                              5610941

    تركيا                                                49924                               5444786

    المملكة المتحدة                                 128222                           4903434

    الأرجنتين                                        95904                               4535473

    كولومبيا                                       108896                               4350495

    إيطاليا                                          127649                                 4263317.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                        عدد الوفيات                             عدد الإصابات

    25 - العراق                             17316                                    1371475

    ‭36‬ ‬‬‬‬- الأردن                             9781                                        753192

    41 - الإمارات                        1834                                        639476

    ‭42‬ - لبنان                         7861                                           545570

    43‭ ‬- المغرب                        9319                                        534550

    44 - السعودية                       7876                                      492785

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الولايات المتحدة ،
    • الهند
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