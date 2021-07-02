ألمانيا.. الإغلاق لن يشمل المطعمين

المصدر: د ب أ

أعطى رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، الأشخاص الذين تم تطعيمهم أملا في عدم تطبيق إجراءات الإغلاق عليهم، حتى حال حدوث موجة جديدة من وباء كورونا، وذلك إذا أثبتت اللقاحات فعاليتها ضد الطفرات المتحورة عن الفيروس.

وقال براون في مقابلة مع إذاعة وسط ألمانيا بثتها اليوم الجمعة: "مادام التطعيم لدينا يعمل بشكل جيد للغاية، ليس من الوارد تطبيق إغلاق على أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل... بل يمكن أيضا السماح لهم بالعودة إلى الحياة الطبيعية، مثل الذهاب إلى الحفلات الموسيقية، والتسوق".

وأشار براون إلى أن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض ذكر أن الأشخاص الذين يتمتعون بحماية كاملة من التطعيم لم يعودوا جزءا من الوضع الوبائي بشكل كبير.

وأوضح أن هذا يتعلق بشكل أساسي بالطفرة "ألفا" المتحورة من فيروس كورونا، مضيفا أن من تلقوا التطعيم ليسوا في خطر حقيقي، كما أنهم لا يعرضون الآخرين للخطر، وقال: "ومن ثم لا يوجد سبب يدعو إلى تقليص اختلاطهم".

أوضح براون أيضا أنه نظرا لتزايد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، ستكتسب عوامل أخرى أهمية في المستقبل عند تقييم حالة كورونا، مضيفا أن معدلات الإصابة ستستمر في لعب دور مهم، "لأنها بالطبع توضح عدد الأشخاص المصابين حديثا بالكورونا".

وقال أيضا: "لكن إذا كنا الآن في وضع يتم فيه تطعيم عدد كبير من المواطنين، يجب علينا بالطبع تضمين عوامل أخرى"، موضحا أن السؤال المهم للغاية هو مدى جودة التطعيم ضد طفرات كورونا، مثل دلتا.