"مير-19".. دواء روسي رابع لكورونا يرى النور قريباً

المصدر: البيان



أعلن مدير معهد المناعة الروسي، موسى خائيتوف، أمس الخميس، أنه من المخطط أن تنتهي الأبحاث على الدواء "مير-19" المضاد لفيروس كورونا، والذي يقوم المعهد بتطويره، بحلول نهاية فصل الصيف.

وقال خائيتوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد انتهينا من المرحلة الأولى من التجارب على المتطوعين الأصحاء، والتي تم خلالها إثبات أن استنشاق هذا الدواء لا يسبب أي آثار جانبية. وقد بدأنا المرحلة الثانية في شهر مايو، وهي مرحلة تحديد فعاليته على المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19. نأمل في استكمال جميع الأبحاث بحلول نهاية الصيف ونبدأ تسجيل الدواء".

وبذلك سيصبح "كير-19" رابع دواء بعد أدوية مسجلة في روسيا، الأول هو "أفيفافير"، الثاني "أريبليفير" والثالث "كورونافير" (فافيبيرافير).

يذكر أن أفيفافير أثبت فعاليته في حجب آليات تكاثر فيروس كورونا. وقد حصل على تسجيل في وزارة الصحة الروسية وأصبح أول دواء في العالم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم تطويره بإشراف مشترك من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و"خيمرار" (الشركة الروسية لصناعة الأدوية).