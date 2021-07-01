إندونيسيا تطبق إجراءات استثنائية بعد تزايد الإصابات بكوفيد19

المصدر: رويترز

قال الرئيس جوكو ويدودو اليوم الخميس إن إندونيسيا ستطبق إجراءات استثنائية حتى 20 يوليو الجاري بهدف احتواء زيادة مطردة في الإصابات بفيروس كورونا أصبحت عبئا على المنظومة الطبية في البلاد.

وشهدت إندونيسيا رابع أكثر دول العالم سكانا زيادة كبيرة في الإصابات في الأسابيع الأخيرة الأمر الذي دفع خبراء الصحة إلى التحذير من أن يتدهور الوضع بنفس السوء الذي شهدته الهند في الموجة الثانية إذا لم تتخذ تدابير أكثر صرامة.

وتوضح وثيقة حكومية أن العمل بالتدابير الجديدة يبدأ يوم السبت وتهدف إلى تقليل عدد الإصابات اليومية إلى النصف بحيث تقل عن 10 آلاف حالة

وتشمل قيودا على السفر جوا وحظر تناول الطعام في المطاعم وإغلاق أماكن العمل غير الضرورية.

وكانت إندونيسيا أعلنت سلسلة من الأرقام القياسية للإصابات اليومية منذ منتصف يونيو وبلغ عدد الحالات الجديدة أمس الأربعاء 21807 حالات وهو أعلى عدد يومي.

وبلغ إجمالي الحالات في إندونيسيا مليونين و178272 إصابة، وهو من أعلى الأرقام في آسيا، في حين بلغت الوفيات 58491 حالة.