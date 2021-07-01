حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا في تونس

المصدر: د ب أ

سجلت تونس حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ناهزت 6 آلاف إصابة إلى جانب 116 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وحافظت الإصابات اليومية في تونس على المنحى التصاعدي منذ نحو أسبوع لتبلغ ذروتها خلال 24 ساعة الأخيرة في ظل موجة كاسحة تجتاح البلاد تعد الأخطر منذ 2020.

وأحصت وزارة الصحة 5921 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي المصابين منذ مارس 2020 أكثر من 420 ألفا فيما بلغ عدد الوفيات 14 ألف و959.

ومددت تونس أول أمس ساعات حظر التجوال الليلي وفرضت قيودا على حركة التنقل بين الجهات في مسعى لكسر حلقات العدوى، في وقت تعاني فيه المستشفيات العمومية في أغلب أنحاء البلاد من ضغط شديد ونسبة اشغال بلغت أقصاها لأسرة الانعاش والأكسجين.

وأرسلت ألمانيا وفرنسا أمس الثلاثاء تجهيزات طبية وآلات إنتاج الأكسجين لمساعدة قطاع الصحة العمومية على مجابهة الأزمة الصحية الخطيرة.