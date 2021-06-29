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    إصابات كورونا العالمية تتجاوز 181 مليوناً والوفيات أكثر من 4 ملايين

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 181.45 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و086690.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                    إجمالي الوفيات                      عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                     603617                                    33780168

    الهند                                  396730                                    30279331

    البرازيل                              513474                                    18420598

    فرنسا                              110968                                    5770021

    روسيا                            293419                                    5472941

    تركيا                           49634                                    5414310

    المملكة المتحدة        128103                                   4755078

    الأرجنتين                   92568                                     4405247

    إيطاليا                      127500                               4258456

    كولومبيا                   104678                                4158716.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                عدد الوفيات                 عدد الإصابات

    25 - العراق                        17121                         1332046

    35 ‬‬‬‬- الأردن                         9737                           750389

    41 - الإمارات                     1802                            628976

    ‭42‬ - لبنان                        7845                              544520

    43‭ ‬- المغرب                     9283                           529895

    44 - السعودية                    7789                            484539

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

     

    كلمات دالة:
    • الهند،
    • الصين،
    • الولايات المتحدة،
    • فيروس كورونا
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