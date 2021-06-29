الإمارات تتصدر عالمياً في تطعيم السكان لشهر كامل

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

في إنجاز كبير لحملة التطعيم الوطنية، تصدرت الإمارات في مؤشر (ourworldindata) للدول الأكثر تطعيماً لسكانها ضد «كوفيد19»، خلال الفترة من 23 مايو الماضي إلى 27 يونيو الجاري، بمعدل 152.79 جرعة لكل 100 شخص، في الوقت الذي بلغ فيه المعدل العالمي للتطعيمات 38 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

وأظهرت الإحصائيات أن الدولة تخطت معدلات التطعيم لأكثر 10 دول تطعيماً للسكان في العالم، وهي: إسرائيل ومملكة البحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والصين وفرنسا والبرازيل والهند.

وبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها في الدولة حتى يوم أمس 15.111.234 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 152.79 جرعة لكل 100 شخص.

الإمارات تتصدر دول العالم الأكثر تطعيماً للسكان