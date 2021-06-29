الإمارات تتصدر دول العالم الأكثر تطعيماً للسكان

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر (ourworldindata) للأكثر تطعيماً لسكانها ضد كوفيد 19، خلال الفترة من 23 مايو الماضي إلى 27 يونيو الجاري، بمعدل 152.79 جرعة لكل 100 شخص، في الوقت الذي بلغ فيه المعدل العالمي للتطعيمات 38 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

ريادة

وأظهرت الإحصائيات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطت معدلات التطعيم لأكثر 10 دول تطعيماً للسكان في العالم، وهي: إسرائيل ومملكة البحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والصين وفرنسا والبرازيل والهند.

ووفق الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فإن إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي نفذت في الإمارات بلغ حتى الآن 15111234 جرعة.

أنواع

وتعتمد الإمارات 4 أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس كوفيد 19، وهي: لقاح سينوفارم، ولقاح «فايزر-بيونتك، ولقاح سبوتنيك في، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا»، وتوفر الدولة التطعيم مجاناً واختيارياً لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود حالة صحية، أو أعراض معينة تمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المختص.

يُستثنى من تلقي اللقاح الأطفال، والسيدات الحوامل والمرضعات، وفي 11 يونيو الجاري اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، توفير لقاح كوفيد 19 مجاناً لجميع حملة التأشيرات والإقامات المنتهية في الإمارة.