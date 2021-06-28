البرتغال تخضع الوافدين من بريطانيا غير الملقحين للعزل

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة البرتغالية اليوم الاثنين أن المسافرين القادمين من المملكة المتحدة يجب أن يخضعوا للعزل لمدة 14 يوما إذا لم يكونوا قد حصلوا على التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا، وفقا للجريدة الرسمية الحكومية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الجريدة الرسمية للحكومة البرتغالية أن هذه القواعد تسري بداية من اليوم 28 يونيو.

وكانت البرتغال قد سمحت بداية من 17 مايو للسائحين البريطانيين بدخول البلاد بعد اظهار نتيجة سلبية لفحوص الكشف عن الإصابة بكورونا.

وفي 3 يونيو، حذفت المملكة المتحدة البرتغال مما يعرف باسم القائمة الخضراء للبلدان التي لا يحتاج الوافدون منها للخضوع للعزل عند العودة إلى بريطانيا.