إصابة أكثر من 800 طالب بكورونا بعد رحلات تخرج في إسبانيا

المصدر: د ب أ

قالت السلطات الإسبانية اليوم الأحد إن أكثر من 800 طالب من مناطق مختلفة من إسبانيا أصيبوا الآن بفيروس كورونا بعدما قاموا برحلات تخرج إلى جزيرة مايوركا في منتصف يونيو الجاري.

ووفقا لأحدث بيانات من حكومات إقليمية مختلفة، ارتفع عدد الشباب المصابين بأكثر من 200 إصابة، ليصل العدد إلى 848 شابا على الأقل حتى اليوم الأحد.

وفي مدريد، أصيب 410 شباب، تليهم 126 حالة في إقليم الباسك، و104 حالات في فالنسيا. كما سجل العديد من المناطق الأخرى ما بين 10 إلى 70 إصابة.

ويُعتقد أن الكثير من الشباب المصاب قد استخدم نفس العبارة من فالينسيا إلى مايوركا، بينما أصيب آخرون عندما اختلطوا ببعضهم البعض في الجزيرة.

وأصيب كلهم بسلالة ألفا التي تم رصدها أولا في بريطانيا.

واضطر المئات من الأشخاص الذين اختلطوا بالطلبة للخضوع لحجر صحي.

ودعت وزيرة الصحة كارولينا دارياس، المراهقين والشباب، ومعظمهم لم يحصل على لقاح بعد نظرا لنظام صارم للفئات الأولى بالتطعيم، أن يتحلوا "بالمسؤولية في تصرفاتهم".