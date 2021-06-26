بنغلاديش تعلن إغلاقا جديدا لمدة أسبوع لمكافحة كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت حكومة بنغلاديش اليوم الجمعة فرض حالة إغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوع لإبطاء وتيرة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، في خضم ندرة جرعات اللقاح.

وبعد أن أعلنت البلاد اليوم الجمعة تسجيل 108 وفيات بالفيروس، وهي أعلى حصيلة وفيات خلال 24 ساعة منذ 12 أبريل، جاء في نشرة رسمية أنه "سيتم فرض إغلاق صارم في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الاثنين".

ووفقا للإعلان، ستظل المكاتب العامة والخاصة وعمليات النقل، باستثناء خدمات الطوارئ، مغلقة لفترة أولية مدتها 7 أيام.

وارتفعت حالات الإصابة بعد رفع تدريجي لقيود سابقة لمكافحة فيروس كورونا. وفاقم من الوضع هذا الشهر، وصول سلالة دلتا الهندية وعدم كفاية جرعات اللقاح.