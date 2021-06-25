4 سنوات سجناً لداعية إندونيسي حوّر نتيجة اختبار كورونا

المصدر: البيان

حكم على داعية ي إندونيسيا بالسجن لمدة أربع سنوات أخرى أمس الخميس لقيامه بإخفاء معلومات حول نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاص به.

وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة شرق جاكرتا المحلية، والتي كانت تحت حراسة مشددة من الشرطة والجيش، بأن الداعية رزق شهاب كذب بشأن نتيجة اختبار كوفيد-19، ما جعل من مهمة تحديد هوية "المخالطين المحتملين" أكثر صعوبة.

وشهاب محتجز منذ الثالث عشر من ديسمبر وأمر القضاة بخصم المدة التي قضاها بالفعل من عقوبته، بحسب "يورونيوز".

وأغلقت السلطات الشوارع المؤدية إلى المحكمة، حيث حاول الآلاف من أنصار شهاب تنظيم مسيرة للمطالبة بالإفراج عنه. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الأتباع المتشددين الذين حاولوا الاقتراب من مقرّ المحكمة.

وتم اعتقال المئات ممن رفضوا المغادرة.

وحكم عليه قضاة المحكمة نفسها في السابع والعشرين من مايو بالسجن ثمانية أشهر لخرقه البروتوكول الصحي من خلال إقامة تجمع ديني وحفل زفاف ابنته، وحضر المناسبتيْن آلاف المؤيدين أثناء تفشي فيروس كورونا.

وقال الادعاء إن تصريح شهاب الكاذب بأنه يتمتع بصحة جيدة، والذي بثته عدة شبكات إخبارية وانتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، عرض المجتمع للخطر، نظراً لحضوره عدة مناسبات شارك فيها آلاف الأشخاص.